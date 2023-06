Uns 300 joves passen per les formacions del Block World Tour

Actualitzada 02/06/2023 a les 06:26

La segona edició del Block World Tour va finalitzar ahir al vespre després que més de 300 joves dels diferents sistemes educatius del país participessin en les sessions formatives. Cal tenir en compte que un dels principals objectius d’aquesta edició del Block World Tour era la formació, van destacar ahir els organitzadors en nota de premsa. Pel que fa a les ponències, en clau nacional, hi va participar el cap de la Interpol al Principat, Robert Guirao. La ponència “va servir per donar a conèixer les línies estratègiques amb les quals els cossos d’ordre públic treballen per tal de garantir la seguretat en el món virtual”. A més, també va destacar en aquesta edició la taula rodona que va comptar amb algunes de les dones més rellevants del sector tecnològic a escala internacional com la premiada empresària Txell Bautista, la CSO de Mobile World Capital, Montse Guàrdia, o la cofundadora de Token City, Rocío Ossorio.En aquest mateix sentit, els organitzadors van apuntar que en l’àmbit empresarial, una de les ponències més seguides va ser la presentació que va fer l’emprenedor i inversor Eneko Knor de la seva stable coin.A més, des del Block World Tour es va posar en valor també la Investors Night, “una oportunitat perquè quatre projectes es presentessin davant de possibles inversors i d’un jurat, conformat per Txell Bautista, Diego Soro i Montse Guàrdia, per tal de captar l’atenció d’emprenedors que hi poguessin estar interessats”.Ahir, en el darrer acte del dia, es va donar el premi de la Investors Night. Així, el projecte Reental, que es dedica a la tokenització de les inversions immobi-liàries, va ser el guanyador d’aquest concurs.