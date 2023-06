Servei d'alertes de ciberseguretat dirigit a l'empresa

L’Agència Nacional posa a disposició del sector empresarial una eina d’informació

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra ofereix un nou servei dirigit a empreses i entitats per tal que puguin rebre diàriament les alertes sobre vulnerabilitats específiques de les seves infraestructures i programari, i de forma personalitzada.



Es tracta, segons especifica l’ens, d’un servei gratuït i via subscripció, amb la qual cosa qui hi estigui interessat només ha de fer la petició a l’organisme. L’activació es pot fer a través de la pàgina web de l’Agència www.anc.ad i en l’apartat serveis. Un cop l’empresa o institució hagi fet la petició rebrà a través del correu electrònic les alertes que li concerneixin a diari.