Martí Carreras guanya el premi de composició de la cantata de Nadal

Martí Carreras, de l'Ametlla del Vallès (Barcelona), ha estat el guanyador del concurs de composició del Triple Gran Concurs de la Cantata de Nadal 2023, segons va informar ahir a la nit Andorra Lírica. El jurat, format per Benjamin Davies, David Sanz, David Llorens i Jonaina Salvador, van acordar atorgar el primer premi a Carreras per la peça 'L'amor és llum' destacant "l'escriptura accessible a tots els públics sense sacrificar la coherència musical".En aquest sentit, afirmen que el sentit rítmic de la peça "va en concordança amb els caràcters dels personatges i la comictat dels arguments", sent "una proposta ben estructurada i respectuosa amb els registres vocals dels solistes". La melodia composta per Carreras acompanyarà l'obra d'Oriol Agorreta, 'La Doula astuta o el desesper de la segadora', guanyador del premi literari.