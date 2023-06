La policia arresta un conductor amb 2 d'alcoholèmia

Actualitzada 02/06/2023 a les 12:04

La policia ha detingut aquesta setmana un conductor amb una taxa de 2,00 d'alcoholèmia. El balanç de detencions indica que al llarg de la setmana s'han controlat set conductors, cinc homes i dues dones, d'entre 21 i 46 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i un d'ells per donar positiu a la prova de tòxics a salivar.D'altra banda, els agents van arrestar dijous a les 14.40 hores a la frontera del DNCJ dos homes no residents de 26 i 34 anys per mostrar passaports falsos. El cos informa que en verificar els documents els agents van constatar una sèrie d'irregularitats en les mesures de seguretat. Finalment, un home resident de 42 anys va ser controlat dimarts a les 11.50 hores a la capital per incomplir un arrest domiciliari de 24 hores dictat per l'autoritat judicial.