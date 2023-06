L'ampliació dels judicis ràpids redueix a la meitat els presos en preventiva

Actualitzada 02/06/2023 a les 13:24

L'ampliació dels supòsits per als judicis ràpids ha permès reduir a la meitat el nombre de presos en règim preventiu des del desembre del 2022. Ho ha revelat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en declaracions a la premsa. La mandatària ha afirmat que la mesura "ha estat un èxit" i ha apuntat que el Govern estudiarà durant aquesta legislatura si és possible fer-la extensiva a altres delictes. Una altra de les propostes de l'executiu per agilitzar el funcionament del sistema de justícia és el pla de xoc per dotar-lo de més efectius. Enric Casadevall, president del Consell Superior de la Justícia, ha anunciat que el pla s'haurà implementat abans del final d'any. Casadevall ha explicat que actualment hi ha tres fiscals adjunts en pràctiques a punt d'incorporar-se al càrrec i que jo s'han publicat els edictes per cobrir les places d'administratiu. La primera convocatòria estarà oberta als treballadors de la justícia, la segona a tota l'administració i, la tercera, s'obrirà a tothom. El president del CSJ ha fet l'anunci després de l'acte de jurament del càrrec de fiscal adjunta, que ha tingut lloc a la seu de la justícia.