Interrupcions puntuals de les emissions de TDT per la renovació d'equipaments

Andorra Telecom renovarà durant aquest mes les estacions de la Televisió Digital Terrestre (TDT) per fer-les més eficients en consum energètic. Els canvis, segons va informar ahir la companyia, afecten les 10 estacions repartides pel país i comportaran talls de la senyal puntuals. En concret, la intervenció tècnica provocarà que els 20 canals que ofereix aquest servei “es deixin de veure en grups de cinc en cinc, no tots a la vegada, i durant uns minuts”. La primera zona on es treballarà serà Andorra la Vella, Escaldes i Santa Coloma amb una intervenció la matinada del 6 al 8 de juny entre la mitjanit i les set del matí. A Encamp serà la matinada del 9 de juny. Les estacions de la zona de Canòlic, Aixàs i Bixessarri es renovaran el 13 de juny, a Canillo s’actuarà el 14 de juny, a Arans el 15 de juny, a Ransol, Soldeu, el Tarter, l’Aldosa i Incles el 21 de juny, i l’última serà a Fontaneda el 22 de juny. L’horari d’interrupcions de la TDT serà en tots aquests casos entre les 9 i les 17 hores.