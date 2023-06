Espanya confirma el suport a Andorra en la negociació amb la UE

Actualitzada 02/06/2023 a les 18:13

El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, "ha reiterat el compromís d'Espanya perquè Andorra pugui assolir un bon acord" d'associació amb la Unió Europea en la reunió que ha mantingut a Madrid amb la nova titular d'Afers Exteriors, Imma Tor. La ministra ha viatjat a la capital d'Espanya per celebrar una trobada bilateral coincidint amb la celebració del 30è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països.Imma Tor "ha celebrat el bon estat de les relacions bilaterals i ha emfatitzat la importància de reforçar el bon veïnatge, amb la voluntat d'institucionalitzar les trobades entre dirigents d'ambdós estats", segons informa el Govern en un comunicat. Els dos ministres han comentat l'estat actual de la negociació amb la UE i Tor ha destacat "la importància i oportunitat" que representa per Andorra que Espanya ostenti la presidència de torn del consell de la UE el proper semestre.La titular d'Afers Exteriors ha inaugurat durant l'estada a Madrid a la Casa de América la mostra de fotografia contemporània andorrana itinerant organitzada pel Govern Andorra en una ullada. L'exposició inclou una trentena d'imatges de dotze fotògrafs del Principat "que busquen reflexionar sobre una Andorra moderna i diversa que es nodreix del passat per avançar cap al futur", indica el comunicat. La mostra es podrà visitar fins al 18 de juny i després s'exposarà a la resta de principals ciutats on Andorra té representació diplomàtica.