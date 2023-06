Detingut per accedir al domicili de l'exparella i amenaçar-la

Actualitzada 02/06/2023 a les 11:37

Un home de 54 anys va ser detingut la nit del dimecres per accedir de manera il·lícita al domicili de l'exparella i amenaçar-la. El succés va tenir lloc a les 23.25 hores a Escaldes-Engordany, segons indica el balanç de detencions d'aquesta setmana, i a l'interessat també se l'acusa d'un presumpte delicte contra la llibertat sexual.El cos policial ha detingut aquesta matinada dos homes més per delictes contra la integritat física i moral. La primera detenció ha estat a les 01.45 hores a la Massana i l'implicat ha estat un home resident de 39 anys, acusat d'haver agredit físicament a la seva companya de pis. Tanmateix, un home no resident de 32 anys ha estat arrestat a les 03.50 hores a Andorra la Vella per haver agredit físicament la parella a l'interior del domicili.