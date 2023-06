Contribució de 90.000 euros a projectes internacionals

Actualitzada 02/06/2023 a les 09:53

Govern aportarà 90.000 euros a projectes internacionals per a la sostenibilitat, les emergències humanitàries i el manteniment de la pau. El consell de ministres del dimecres va aprovar, a proposta de la titular d'Afers Exteriors, Imma Tor, renovar la participació d'Andorra al projecte 'La societat civil francòfona compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible'. L'objectiu d'aquest fons és finançar projectes d'organitzacions no-governaments de l'espai francòfon que promoguin el desenvolupament de les societats.L'executiu també ha validat la contribució voluntària a l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Fons de solidaritat 'La Francophonie avec Elles', enfocat a dones i nenes en situació de vulnerabilitat. La resta de contribucions han anat al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i l'impuls dels projectes inclosos en les Operacions pel Manteniment de la Pau de l'Organització de les Nacions Unides per un total de 26.348 USD. En aquest primer pagament es farà contribució al finançament de les missions d'assistència de les Nacions Unides a la República de Sudan del Sud; per a l'oficina de suport de les Nacions Unides a Somàlia: per a la Força de les Nacions Unides d'Observació de la separació per a l'alto el foc immediat entre Síria i Israel, i la Força de les Nacions Unides a Xipre.