Vela demana pels salaris dels alts càrrecs i directors de Govern

Actualitzada 01/06/2023 a les 18:43

Susanna Vela, la presidenta suplent i consellera general del PS, demana a Govern que es facin públics els salaris dels alts càrrecs i directors de l'executiu. La socialdemòcrata sol·licita en pregunta escrita a Sindicatura l'organigrama complet del personal de Govern, desglossat per ministeris i departaments, i la informació complementària de les remuneracions dels alts càrrecs, els càrrecs de relació especials i els directors.Així, Vela apunta que "les retribucions han de ser públiques i conegudes per la ciutadania per garantir la transparència de l'activitat pública que vam aprovar a la Llei de transparència i accés a la informació la legislatura passada". La sol·licitud de la consellera general ve arran de la declaració ahir per part de Govern de només fer públics els salaris del personal de relació especial de dos membres del gabinet del cap de Govern i les adscrites al departament de comunicació, "deixant fora els sous dels ministres, secretaris d'Estat, directors, gabinet del cap de Govern, consellera diplomàtica assignada a aquest gabinet, i el del mateix cap de Govern, entre d'altres", segons recalca el PS.