Molné confirma els directors de bombers, presó i protecció civil

Actualitzada 01/06/2023 a les 17:05

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha confirmat en el càrrec als directors dels diferents departaments del ministeri que ja ocupaven aquesta responsabilitat en la legislatura anterior amb l'excepció de la director de Justícia i Interior que recau en Sonia Maria Pérez Corchero en substitució de Cristina Roca Mir, segons publica el BOPA.Molné ha confirmat Jordi Farré com a director de bombers i Jaume Sánchez Moro com a director adjunt del mateix departament. Miquel Àngel Garcia Val queda ratificat com a director d'Institucions Penitenciaris i Carles Oferil Preciado segueix com a director adjunt de la presó. La ministra manté Cristian Pons Tatjer com a director del departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i Jesús Guardiet González com a director d’Immigració.

Miquel Àngel Barbolla Airós ha estat confirmat com a director adjunt del cos de policia després del nomenament de Bruno Lasne com a màxim responsable del cos de seguretat que va fer la ministra Molné el 17 de maig arran de la jubilació de Jordi Moreno.