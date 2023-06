Actualitzada 01/06/2023 a les 19:47

Més de 300 alumnes de secundària dels diferents sistemes educatius del país han participat en les sessions formatives que han tingut lloc ahir i avui al Centre de Congressos d'Andorra la Vella amb motiu del Block World Tour. La segona edició de l'esdeveniment també ha comptat amb ponències, com és el cas de la de Robert Guirap, cap de la Interpol al Principat, o la taula rodona amb dones rellevants del sector tecnològic a escala internacional. A més, ahir es van fer dues taules amb experts sobre els eSports i la comunicació.El Block World Tour va iniciar dimarts a la nit amb la Investors Night, celebrada a l'Unnic, on es van presentar quatre projectes que van ser avaluats per un jurat. El guanyador va ser el projecte Reental, que es dedica a la tokenització de les inversions immobiliàries.