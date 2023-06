La inflació baixa al 4,9% al maig

Actualitzada 01/06/2023 a les 09:48

L'Índex de Preus al Consum (IPC) segueix a la baixa i se situa en el 4,9% al maig, mig punt per sota de la xifra del mes passat, segons l'indicador avançat per Estadística avui. La dada de la inflació interanual queda lluny del 6,5% del maig del 2022, quan els preus pujaven cada mes pels efectes de la guerra d'Ucraïna.Estadística assenyala que la disminució de l'IPC està motivada la moderació dels preus dels grups de transports i aliments i begudes no alcohòliques. La tendència a la baixa de la inflació es registra també en els indicadors avançats als països veïns. Espanya ha tancat el maig amb un 3,2%, nou dècimes menys que a l'abril, i a França es troba en el 5,1%, amb una reducció de vuit dècimes en comparació amb l'abril.