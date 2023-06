L'home acusat d'agredir sexualment una dona no serà expulsat del país

Actualitzada 01/06/2023 a les 14:10

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia ha desestimat aquest matí el recurs d’apel·lació presentant pel Ministeri Fiscal pel cas d’un home acusat d’agredir sexualment una dona. Dit recurs demanava que el processat fos expulsat del Principat durant 20 anys, a més de complir amb 28 mesos de presó, una part ferma i l’altra condicional. Finalment, no s’aplicarà cap modificació a la sentència dictada pel Tribunal de Corts i la pena es manté en 18 mesos de presó, cinc dels quals ferms.El processat és un home de 32 anys i els fets dels quals se l’acusa van ocórrer el novembre de 2021 a l’establiment on treballa. La policia el va detenir per agredir sexualment una clienta i va ser condemnat pel Tribunal de Corts a 18 mesos de presó, cinc dels quals ferms que ja va complir de manera provisional. En el judici celebrat fa prop d’un mes pel Tribunal Superior, però, la fiscalia va presentar un recurs d’apel·lació contra aquesta sentència en considerar que es tracta d’una pena insuficient. El Ministeri Fiscal remarcava que l’home és reincident, ja que havia estat condemnat el 2020 per altres delictes d’assetjament, i demanava una pena superior que finalment s’ha desestimat. Tot i desestimar l’expulsió de 20 anys, el Tribunal Superior ha accedit a que el condemnat pagui una multa de 500 euros per un delicte de desobediència a l’autoritat.