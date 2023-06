Interrupcions d'emissions de TDT per la renovació dels equipaments

Actualitzada 01/06/2023 a les 11:05

Andorra Telecom renovarà al juny les estacions de TDT, televisió, per fer-les més eficients en consum energètic, segons anuncia en un comunicat. Els canvis de l'equipament afecten les 10 estacions repartides pel país i faran que durant la intervenció tècnica els 20 canals que ofereix aquest servei "es deixin de veure en grups de cinc en cinc, no tots a la vegada, i durant uns minuts", informa la companyia.La primera zona on es treballarà serà Andorra la Vella, Escaldes i Santa Coloma amb una intervenció la matinada del 6 al 8 de juny entre la mitjanit i les set del matí. Les estacions de la zona de Canòlich, Aixàs i Bixessarri es renovaran el 13 de juny de les 9 a les 17 hores. A Canillo es canviarà l'equipament el 14 de juny, a Arans el 15 de juny i a Ransol, Soldeu, El Tarter, l'Aldosa i Incles l'afectació serà el 21 de juny, i l'última serà a Fontaneda el 22 de juny. L'horari d'interrupcions de les emissions de TDT serà en tots aquests casos entre les 9 i les 17 hores.Andorra Telecom destaca que a partir de la renovació en cada zona "el servei de televisió TDT funcionarà amb total normalitat".