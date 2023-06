Indemnització per a l'exdirector econòmic del SAAS

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:14

El Tribunal Constitucional ha reconegut la vulneració del judici de durada raonable de l’exdirector econòmic del SAAS Quirze Font, i declara que li correspon “percebre la indemnització compensatòria que fixi la jurisdicció ordinària per raó de la dilació indeguda”, segons publica el BOPA. La sentència admet parcialment el recurs d’empara de Font destacant que la causa s’ha tramitat en un lapse de temps de cinc anys i nou mesos i que no hi havia raó per aquesta durada que es pugui justificar per la complexitat de l’assumpte ja que el litigi plantejat per Font reclamant “una indemnització complementària o addicional en el marc d’un acomiadament no presenta cap dificultat probatòria particular, ni cap dificultat processal”.Font al·legava que els gairebé sis anys de procés judicial li han causat “greus perjudicis” perquè ha estat sense ingressos, ha hagut d’utilitzar els seus estalvis i ha suportat una campanya de desprestigi a la premsa.