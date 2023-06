Govern manté el compromís del tercer pagador a farmàcies

Casal afirma que la voluntat és implementar la mesura a l’estiu

El Govern va reiterar ahir el seu compromís d’implementar el tercer pagador per a les despeses de farmàcia abans de l’estiu. Així ho va apuntar el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, que va asseverar que “estem en un procés d’anàlisi i de reunions entre el ministeri de Salut i la CASS per intentar de mirar de fer efectiu el tercer pagador en farmàcia”. Unes declaracions que van arribar després que el col·legi de farmacèutics alertés de la necessitat de disposar de les receptes electròniques abans d’implementar la mesura per tal de garantir l’aplicació correcta.



En aquest sentit, Casal va insistir que