Espot participa a la Cimera de la Comunitat Política Europea

Actualitzada 01/06/2023 a les 14:39

El cap de Govern, Xavier Espot, es troba a Moldàvia per participar en la 2a Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC) que es celebra avui a Chisinau, amb la presència de 47 caps d’Estat i de Govern i els màxims representants de la UE. Espot ha pres part a la taula rodona sobre connectivitat i energia, liderada per la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, i el president espanyol, Pedro Sánchez.La trobada es fa amb l'objectiu de promoure el diàleg i la col·laboració, la pau i la seguretat entre la comunitat europea. El fòrum de líders europeus tractarà en aquesta edició els "esforços conjunts per la pau i la seguretat, resiliència energètica i acció climàtica i interconnexions a Europa per a un continent millor connectat i més estable".