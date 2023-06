Elecció del fallaire major aquest cap de setmana

Actualitzada 01/06/2023 a les 09:23

Les activitats dels fallaires comencen aquest cap de setmana amb la Trobada de Fallaires d'Andorra a AINA i la recerca de l'argolla de Fontargent amb la qual es decideix qui serà el Fallaire Major 2023.Els fallaires arribaran a la casa de colònies al vespre de dissabte 3 per compartir el sopar i l'activitat nocturna. De cara al diumenge 4 a partir de les 9 hores s'iniciarà la recerca de l'argolla de Fontargent, un joc de pistes per equips encapçalats pel seu candidat al final del qual han de trobar el clau d'or, qui el trobi serà el fallaire major durant el proper any i serà investit el dia 23 a la tarda a la plaça del Consell General.