El pare acusat de violar la filla ha de complir nou anys de presó

Actualitzada 01/06/2023 a les 14:10

El pare acusat de violar la filla menor de 14 anys ha de complir la pena de nou anys de presó al Centre Penitenciari de la Comella. La Sala Penal del Tribunal Superior ha desestimat aquest matí el recurs d’apel·lació presentat per la defensa, que demanava substituir part de la pena per l’expulsió a Portugal, d’on el processat és originari.L’home va ser condemnat el 2017 per abusar sexualment de la seva filla quan aquesta tenia 14 anys. Durant el judici, el condemnat va reconèixer haver violat la menor el primer dia en què va tenir la custòdia compartida amb la seva exdona i finalment va ser condemnat per haver abusat d’ella fins a quatre vegades. La sentència de Corts l’imposava una pena de dotze anys per a la violació i de quatre anys i mig per un delicte major de proxenetisme i prostitució infantil, perquè el processat va prometre a la menor que li compraria certs béns si mantenia relacions sexuals amb ell. Tot i això, finalment el Tribunal Superior va absoldre’l del delicte de proxenetisme.La sentència de Corts també va condemnar la mare a cinc anys de presó condicional i a l’obligació de presentar-se davant el servei d’infància. La considerava autora per omissió, ja que tenia constància dels fets i en va fer cas omís.