Concentració silenciosa contra l'abús de la presó preventiva

Actualitzada 01/06/2023 a les 20:40

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest vespre davant la Seu de la Justícia per protestar contra el que consideren un abús de la presó provisional al país. Els manifestants s'han aplegat en un acte silenciós per reivindicar el cas d'un home que va ingressar al centre penitenciari acusat d'un delicte d'extorsió, juntament amb dos empresaris andorrans. Aquests últims van ser posats en llibertat condicional i vigilància monitoritzada abans de Nadal. Els amics i familiars de l'acusat reivindiquen que és injust que pel fet de tenir la nacionalitat espanyola s'hagi de passar més d'un any en presó preventiva sense judici perquè la batlle considera que hi ha risc de fugida.El cas es remunta a un any endarrere, quan dos empresaris que volien recuperar un deute de 200.000 euros de l'antiga Construccions Buiques haurien comptat amb l'ajuda d'un suposat amic, que va ser qui presumptament hauria amenaçat un dels fills del propietari portuguès de Buiques. En l'acte d'avui, els manifestants reivindicaven la llibertat condicional de l'acusat, Sergi C., i duien una pancarta on es podia llegir: "No soc un sicari".