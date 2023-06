Clàssic And, la primera edició del festival de música clàssica, té lloc del 2 al 11 de juny i proposa una desena de funcions

Ha dirigit òpera per tot el món, però els darrers mesos ha decidit aterrar a Andorra, el seu país natal, per posar-se al capdavant de Clàssic And, un festival dedicat a la música clàssica. Té lloc del 2 al 11 de juny i compta amb deu espectacles, vuit concerts i dues activitats culturals gratuïtes.



La música clàssica ha passat de moda?

La bona música, igual que la bona literatura i les bones obres d’art, mai passa de moda. És veritat que estem immersos en una societat de consum ràpid on les coses tendeixen a tenir una vida molt curta. La música clàssica