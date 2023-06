Bartumeu s'afegeix al suport dels drets humans a l'Iran

Actualitzada 01/06/2023 a les 06:11

L’excap de Govern Jaume Bartumeu ha signat juntament amb més de cent líders una carta en la qual demanen a la comunitat internacional defensar els drets humans a l’Iran. La carta, signada i tramesa la setmana passada, s’ha adreçat al president dels EUA, Joe Biden; al president del Consell Europeu, Charles Michel; al primer ministre britànic, Rishi Sunak, i al cap de govern canadenc, Justin Trudeau, a més dels líders dels 27 estats membres de la UE.Els signants hi posen de manifest que des del mes de setembre del 2022 “... el món és testimoni de l’extraordinària rebel·lió popular que s’ha estès per tot l’Iran per demanar llibertat i democràcia. Segons els informes, semblaria que haurien mort uns 750 manifestants i que uns 30.000 haurien estat arrestats”. També escriuen que “... les dècades de silenci aparent i d’inacció per part de la comunitat internacional han ajudat a alimentar una cultura d’impunitat”. Entre els 108 signants es troben dos antics presidents de la Comissió Europea, Romano Prodi i Jean-Claude Juncker; tres presidents que han rebut el Premi Nobel de la Pau, el polonès Lech Walesa, el colombià Juan Manuel Santos i el costa-riqueny Óscar Arias, i també l’expresident de Portugal Aníbal Cavaco Silva.