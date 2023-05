Actualitzada 31/05/2023 a les 06:01

Creand Fundació fa avui una xerrada sobre pedra seca per als usuaris de L’Espai, el centre social d'activitats i de formació. La sessió porta per títol La pedra seca, construcció tradicional i patrimoni de la humanitat i tindrà lloc a les 16 hores, com a part del programa Envelliment Saludable.