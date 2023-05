Piqué i Chía veten durant una nit les cançons de Shakira a l'UNNIC

Actualitzada 31/05/2023 a les 14:59

Gerard Piqué i Clara Chía van acudir el dissabte passat al partit de l'Andorra-Vila-real B, on els tricolors es van imposar amb un 4-3. Com a celebració l'exblaugrana i la seva parella van assistir al sopar d'equip a les instal·lacions del Casino UNNIC, on també els van acompanyar Carles Pujol i Vanesa Lorenzo. Després del sopar van continuar la celebració a la discoteca del mateix casino on el català va demanar que no sones cap cançó de Shakira, pel seu respecte. El diari espanyol 20minutos confirma que un cop van deixar el recinte el DJ va posar les cançons de la colombiana.