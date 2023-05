Nivell d'atacs de phishing com a l'entorn

Actualitzada 31/05/2023 a les 19:19

Guillem Casal ha assegurat aquesta tarda que els atacs de phishing per robar dades bancàries d'usuaris "s'han pogut abaixar de forma considerable" gràcies al treball conjunt públic i privat que s'està fent i que el nivell de missatges fraudulents està en les mitjanes dels que es detecten als països de l'entorn. El Portaveu del Govern ha explicat en la roda de premsa del consell de ministres que MoraBanc, que ha patit una onada d'atacs les últimes setmanes, va demanar el suport de l'Agència de Ciberseguretat i d'Andorra Telecom per frenar els missatges fraudulents i ha destacat que la coordinació d'entitats públiques i privades ha estat essencial per aturar els atacs.Casal ha afirmat que tot i que són atacs importants "no ens alerten més del compte" es continua treballant de manera coordinada amb aquesta entitat bancària i amb d'altres perquè els atacs siguin "els mínims".