Màrius Serra i Laia Aguilar participen en la jornada pel foment de la lectura

Actualitzada 31/05/2023 a les 19:34

El Govern amb la voluntat de millorar els hàbits lectors dels alumnes, avui ha impulsat la segona jornada d'intercanvi d'experiències educatives sobre el foment de la lectura. L'objectiu que es vol aconseguir és ampliar la socialització de la lectura, equilibrar els usos lectors entre gèneres i fomentar el gust per la lectura, a partir de la constatació que hi ha una correlació positiva entre els bons hàbits de la lectura i rendiment acadèmic.La jornada s'ha dividit en dos blocs, el primer dels quals és adreçat al sector educatiu i un segon bloc obert a públic general. En la primera part del bloc s'han pogut intercanviar iniciatives entre els diversos centres educatius amb relació al foment i promoció de la lectura entre els alumnes. La segona part, oberta al públic hi han participat els escriptors Laia Aguilar, escriptora, guionista i professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i Màrius Serra escriptor, traductor, periodista i membre de l'Institut d'Estudis Catalans.En aquest sentit, la Jornada d'intercanvi permet que docents dels tres sistemes educatius comparteixin exemples d'activitats i propostes que fan als seus centres i que aquestes puguin servir d'inspiració a altres escoles.