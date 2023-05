Indemnització per a l'exdirector econòmic del SAAS pel retard de la justícia

Actualitzada 31/05/2023 a les 10:36

El Tribunal Constitucional ha reconegut la vulneració del judici de durada raonable de l'exdirector econòmic del SAAS, Quirze Font, i declara que li correspon "percebre la indemnització compensatòria que fixi la jurisdicció ordinària per raó de la dilació indeguda", segons publica el BOPA. La sentència admet parcialment el recurs d'empara de Font destacant que la causa s'ha tramitat en un lapse de temps de 5 anys i 9 mesos i que no hi havia raó per aquesta durada que es pugui justificar per la complexitat de l'assumpte ja que el litigi plantejat per Font reclamant "una indemnització complementària o addicional en el marc d'un acomiadament no presenta cap dificultat probatòria particular, ni cap dificultat processal".Font al·legava que els gairebé 6 anys de procés judicial li han causat "greus perjudicis" perquè ha estat sense ingressos, ha hagut d'utilitzar els seus estalvis i ha suportat una campanya de desprestigi a la premsa, segons recull la sentència. El SAAS s'oposava a la reclamació pel retard en la resolució afirmant que Font "no dona cap raó, ni fa cap anàlisi del desenvolupament per explicar la seva durada de quasi 6 anys". I el ministeri fiscal defensava que generalment els procediments laborals "es resolen en un termini més breu" però considerava que aquest cas presentava "certa complexitat" i recordava que la pràctica de la prova pericial va coincidir amb el període de pandèmia.L'exdirector econòmic del SAAS va iniciar un procediment judicial en ser acomiadat de la parapública el 18 de gener del 2017 amb una quitança de 80.033,52 euros equivalent al salari de 9,39 mesos i considerar que la indemnització no cobria el perjudici sofert i havia de ser de 211.822,71 euros. La secció civil de la Batllia va desestimar la demanda el 10 de juny del 2021 i el 22 de desembre del 2022 la sala civil del Tribunal Superior va revocar la primera sentència i va condemnar el SAAS a abonar 7.000 euros bruts més els interessos legals devengats des de la data de la resposta de la demanda, més el pagament de les costes processals i els honoraris de l'advocat. I insistia davant el TC a reclamar els 211.822,71 euros que afirma "hauria percebut en cas de complir-se integralment el contracte" que tenia amb el SAAS.El recurs d'empara presentat per la defensa de Quirze Font al Constitucional el gener passat contra la sentència de la sala civil del Superior del desembre demanava el reconeixement també de la vulneració del dret a un procés degut i a obtenir una decisió congruent i aquests arguments no han estat estimats pels magistrats de l'Alt Tribunal. L'exdirector del SAAS justificava aquesta vulneració perquè assegura que el TS "va tractar una qüestió que no li havia estat demanada" en fixar la indemnització de 7.000 euros perquè entenia que va estar treballant de manera irregular per al SAAS durant un mes perquè havia d'haver estat acomiadat des del desembre. Font argumentava a més que el Superior no va tenir en compte perjudicis per l'acomiadament com que havia declinat una oferta laboral a Guinea Equatorial, o que el final del contracte amb el SAAS coincidia amb la seva edat de jubilació.