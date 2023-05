Ferida lleu una ciclista de 25 anys a la rotonda d'Engolasters

Actualitzada 31/05/2023 a les 17:28

Una ciclista ha resultat ferida avui en un accident de trànsit a les 13.35 a la rotonda d'Engolasters a Escaldes. La noia no resident de 25 anysUna ciclista no resident de 25 anys ha resultat ferida aquest migdia en accidentar-se mentre anava en bicicleta per la carretera secundària 200, a la rotonda d'Engolasters a Escaldes. Segons informa la policia, la policia circulava amb una bicicleta de carretera quan ha topat amb un turisme VW Golf amb matrícula del Principat. La noia ha estat traslladada a l'hospital amb ferides lleus i s'espera que sigui donada d'alta en les hores següents.