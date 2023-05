Espot liderarà la negociació política de telecomunicacions amb la UE

Actualitzada 31/05/2023 a les 18:36

Xavier Espot ha assumit les màximes responsabilitats a Andorra Telecom i FEDA perquè es consideren "els punts més estratègics de l'acord d'associació amb la UE, tant energia com telecomunicacions, i és important que el cap de Govern ostenti aquestes competències i vagi a les reunions polítiques perquè l'encaix política que cal trobar serà més fàcil". El ministre Portaveu, Guillem Casal, ha justificat així que Espot hagi estat nomenat president dels consells d'administració de la companyia telefònica i de l'elèctrica. I ha recordat que després del període electoral "estem en un període on es poden reprendre les converses més polítiques" i que s'ha volgut donar "mes rellevància política" amb la presència d'Espot.El consell de ministres ha aprovat avui els nomenaments dels membres del consell d'administració d'Andorra Telecom que presidirà Xavier Espot, el ministre de Finances, Ramon Lladós, en serà vicepresident, i el titular de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. I Cesar Marquina, com a director de l'oficina digital, i Jordi Nadal, com a director general de la telefònica, completen l'òrgan de responsabilitat. Espot també serà president del consell d'administració de FEDA, on també hi serà el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, i com a vocals estaran el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la cap de gabinet d'Espot, l'exministra Sílvia Calvó, i el director general, Albert Moles, i la directora financera, Marta Suñé.Casal ha defensat que Jordi Torres i Sílvia Calvó formen part d'aquests consells d'administració perquè hi han sigut en els últims anys pels càrrecs de ministres que tenien i així poden aportar "bagatge i experiència" i ha incidit que no reben cap remuneració ni dieta per aquests càrrecs. I ha destacat que la composició dels consells d'administració és similar en capacitació a les de les legislatures anteriors tot i que ara hi hagi més ministres a Andorra Telecom, i hi sigui la cap de gabinet a FEDA.El ministre Portaveu ha enviat "un missatge tranquil·litzador" sobre les negociacions amb Europa perquè s'estan fent treballs tècnics que està portant el secretari d'Estat, Landry Riba, i la part política l'assumirà Xavier Espot i no hi ha cap afectació per la convocatòria electoral a Espanya que presidirà la UE el proper semestre. Casal ha remarcat que el calendari es manté i que la negociació és entre Andorra i la Comissió Europea, no amb els estats membres.