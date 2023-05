Els càrrecs de relació especial del cap de Govern cobren 253.000 euros per any

Actualitzada 31/05/2023 a les 13:07

La remuneració dels càrrecs de relació especial adscrits al gabinet del cap de Govern és de 253.000 euros per any, el que suposa un salari brut de gairebé 271.000 euros, segons publica el BOPA. Al cost s'ha de sumar la part de cotització a la CASS que assumeix l'Estat com a patronal. Aquest total inclou els salaris dels quatre integrants del departament de premsa i de dues persones més de relació especial i falten les retribucions de Sílvia Calvó com a cap de gabinet i de Maria Ubach, nomenada consellera diplomàtica del gabinet d'Espot.El sou més elevat dels que es publiquen avui és el de Xavier Palma, cap del departament de comunicació, que cobra 5.181 euros bruts. Creu Rosell, que la legislatura passada ocupava aquest càrrec, està contractada per 4.350 euros bruts com a persona de relació especial del gabinet de Xavier Espot. La mateixa designació té Maria Baró, que percep 3.240 euros bruts al mes.El departament de comunicació té altres tres integrants, Carlos Gallardo, Miquel Margalef i Clàudia Campos, que tenen un sou mensual brut de 2.685 euros, segons la informació publicada.