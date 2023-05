El Cirque du Soleil ven prop de la meitat de les entrades pel nou espectacle, 'FESTA'

El nou espectacle del Cirque du Soleil FESTA ha venut el 45% de les entrades per a les 22 representacions que ofereixen. La xifra suposa 35.976 localitats i inclou tant les persones que han comprat directament el seu seient a través del web com les reservades per part del sector turístic, segons informa Andorra Turisme a través d’un comunicat. Així, bona part dels seients de l’espectacle els adquireixen hotels i comerços del país, que després ofereixen paquets als clients per ampliar la seva estada al Principat.



La novetat d’enguany és que, per primer cop, totes les localitats són amb seient. D’aquesta