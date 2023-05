El centre de recuperació de la fauna es trasllada a Canillo

Actualitzada 31/05/2023 a les 18:59

El Govern ha declarat avui en el Consell de Ministres projecte d'interès nacional (PIN) al Centre de recuperació de la fauna d'Andorra a Molleres, que s'ubicarà a la parròquia de Canillo. L'actual ubicació del centre es troba en un terreny situat davant de la caserna de bombers de Santa Coloma, que no es troba en la millor situació, ja que està situat a prop del centre urbà on hi ha molt moviment de vehicles i el Govern creu que els animals poden estressar-se. Per aquest motiu, es considera que aquesta nova ubicació a prop del pont de Molleres al peu de Racons a Canillo serà una bona localització i una infraestructura més moderna i funcional alhora que també impulsi i garanteix el millor benestar dels animals que s'hi troben.El trasllat es durà a terme durant aquest any i afectarà uns 600 metres quadrats. Per ara s'hi preveu una construcció quadrangular de 9,1 metres al costat d'una planta, amb les sales i equipament necessaris per a la cura dels animals com intervencions quirúrgiques.