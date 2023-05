L’ADA i el SAAS impulsen una prova pilot que permetrà donar informació a les afectades

L’Associació de Dones d’Andorra i el SAAS estan impulsant una prova pilot per introduir al Principat el sistema Xemio. Aquest assistent virtual és un aplicatiu mòbil per a dones que pateixen el càncer de mama que necessiten informació sobre el seu procés de recuperació i que mitjançant aquesta plataforma poden accedir-hi de forma més ràpida i senzilla. En aquest sentit, la vocal de la junta de l’ADA, Mònica Royo, va detallar ahir que encara s’està acabant de configurar com serà aquesta prova pilot i a quantes pacients s’hi podrà incloure però sí que va remarcar que “allà on no pot