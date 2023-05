Actualitzada 31/05/2023 a les 14:03

Andorra Business ha fet públic avui la sisena edició del programa de subvencions per a la petita i mitjana empresa andorrana. Enguany l'entitat torna a destinar una partida de 180.000 euros i l'import màxim que s'atorgarà serà del 80% del cost dels serveis contractats fins a arribar a un límit de 6.000 euros pel beneficiari.La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha fet una crida a presentar projectes per a les subvencions 2023: "Principalment van adreçades a l'empresa andorrana que necessiti un impuls per millorar el seu posicionament internacional i per fer front a nous reptes. Any rere anys estem rebent moltes candidatures interessants que després assoleixen uns resultats més que satisfactoris i animo que tothom hi pugui participar".En aquesta edició hi haurà dues convocatòries. La primera que queda oberta a partir d'avui i la segona s'obrirà el 25 d'octubre del 2023, amb les mateixes bases reguladores i condicions.