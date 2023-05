130.000 visitants a les rutes 'Macarulla, Petits senders màgics'

Actualitzada 31/05/2023 a les 11:28

Unes 130.000 persones han visitat alguna de les rutesdes del 2021.les dues primeres rutes que van inaugurar-se, ara fa dos anys acumulen 48.501 i 43.489 visites respectivament. Per la seva banda,i Rastres i petjades, les dues estrenades l'estiu del 2022, n'acumulen 22.983 i 14.510 cadascuna.Aquestes xifres confirmen l'èxit d'aquesta iniciativa tan del país com visitants. Les rutes estan pensades com una proposta única i diferencial adreçada al turisme familiar que busca gaudir de la natura, oferint als infants una primera aproximació al senderisme mitjançant el joc i la descoberta de l'entorn.Les excursions són d’accés lliure, però per poder dur a terme els jocs proposats cal disposar del llibret específic de cada ruta, que es pot adquirir en qualsevol oficina de turisme o descarregar a través del web www.visitandorra.com. Precisament, al final del llibret, si els infants han completat totes les proves poden escanejar un codi QR per rebre el diploma d’explorador Macarulla.El bus turístic torna a posar-se en marxa a partir de l'1 de juny amb una oferta de set rutes diferents, una per cada dia de la setmana. L'any passat, un total de 2.191 persones van optar per descobrir el país a través del bus turístic, que té capacitat per a unes 50 persones, un 24% més que el 2021. L'agost, en primer lloc, i el juliol, en segon, van ser els mesos en què el servei va ser més popular.Aquest transport funciona de l'1 de juny al 31 d'octubre i la tarifa inclou les entrades als museus i les esglésies que es visiten durant el recorregut, inclosa la del mirador del Roc del Quer. El preu del bus turístic entre setmana és de 22 euros, mentre que el dissabte costa 37 euros amb el dinar inclòs.