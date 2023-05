Venudes el 45% de les entrades del Cirque du Soleil

Actualitzada 30/05/2023 a les 17:49

El nou espectacle del Cirque du Soleil FESTA ha venut el 45% de les entrades per les 22 representacions que ofereixen. La xifra suposa 35.976 localitats i inclou tant les persones que han comprat directament el seu seient a través del web com les reservades per part del sector turístic. Bona part dels seients de l'espectacle els adquireixen hotels i comerços del país, que després ofereixen paquets als seus clients per ampliar la seva estada al Principat.Aquest any per primera vegada totes les localitats són amb seient. D'aquesta manera, tot i eliminar l'opció més econòmica, el ritme de venda d'entrades és similar a la de l'any passat a les mateixes dates. FESTA serà representada de l'1 al 30 de juliol, de dimarts a dissabte i també l'últim diumenge del mes i les entrades individuals oscil·len entre els 21 i 29 euros.El muntatge de les estructures tant de la carpa principal com de l'espai per als artistes a Prada Casadet ja ha quedat enllestit. Aquesta setmana s'inicia la construcció de l'escenari i posteriorment serà el torn de la graderia.