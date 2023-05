Actualitzada 30/05/2023 a les 12:31

Una família ha demanat ajuda a través de les xarxes socials davant de les amenaces que hauria patit la filla a principi de la setmana passada en una escola de primària d’Andorra la Vella. Segons explica en un vídeo la tiktoker Sylvette Lluch, la família es va posar en contacte amb ella perquè no sap a qui ha de recór­rer, després d’haver denunciat el fet a la direcció del centre educatiu. El cas és que la nena, d’entre set i deu anys, va trobar escrit en una paret de l’escola el missatge “Ets una ploramiques i et matarem”, que suposadament hauria estat escrit per algun company, però des d’aleshores no s’ha pogut descobrir qui o quins han estat els seus autors. Els mestres van tranquil·litzar en un primer moment la menor i van esborrar el missatge, això sí, fent prèviament algunes fotografies per tenir constància que s’havia fet. “L’escola ha fet el que ha pogut intentant identificar els autors per la lletra, però no hi ha algú més que pugui fer alguna cosa?”, es pregunta Lluch al vídeo.La titktoker explica que els pares se senten “impotents” davant d’aquesta situació “i no saben com protegir” la menor durant les 24 hores, “ja que tampoc és una solució fer una bombolla al voltant de la nena”. “No saben on acudir ni què fer”, es recalca al vídeo. Per aquesta raó, esperen que properament la direcció del centre escolar els pugui dir alguna cosa, al temps que demanen que si hi ha algú que hagi patit una situació similar els digui com poden actuar. “És molt fort perquè es tracta de nens de primària amenaçant”, afegeix Lluch.