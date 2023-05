“El PS té un problema a les parròquies i les reactivarem”

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:31

Pere Baró pren les regnes del PS després de la patacada del partit les darreres eleccions generals amb el repte de reactivar la formació a totes les parròquies a pocs mesos dels comicis comunals del desembre.Després de les eleccions hi va haver una baixada d’ànims. A partir d’aquí, ens vam reunir i vam crear un grup de treball per buscar la nova executiva. Al congrés, finalment, va assistir més o menys el nombre habitual de gent, unes vuitanta persones.El canvi a l’executiva fa que es vegi un nou rumb. Volem reactivar els comitès locals i anar per totes les parròquies. La gent amb la qual parles té ganes de veure què passa amb el canvi i de treballar.El Pere [López] era el líder del partit i ningú ho discutia. Realment quan va marxar vam veure que faltava algú que liderés el projecte. Inicialment no era la meva intenció, però m’ho van demanar els companys. Tinc clar que soc aquí com a mínim dos anys i després ja veurem què passa. Amb la Marta [Pujol] i la Maria [Nazzaro] i amb la resta de companys volem tornar al partit on ha d’estar i ser un dels més representatius del país.Acabo de començar al Consell i com a president. No sé què passarà en quatre anys, la vida fa moltes voltes. El partit celebra primàries abans de les eleccions i qui vulgui pot presentar-s’hi.Ell era el líder natural perquè era el candidat i el president del partit. Algú amb la rellevància del Pere col·lapsa molt, però això no vol dir que hagi portat el partit sol. Als tres càrrecs principals, president, primer secretari i secretari d’organització, estàvem el Pere, el Gerard i jo, i fèiem bon equip. Potser sí que ens ha pogut perjudicar el fet que només hi hagi el Pere de cara al relleu, però tenim un nou comitè directiu i executiu i no ha estat tan traumàtic que durant molts anys el Pere hagi estat qui ha portat el partit.Que marxi la gent no és agradable, però no crec que el Pere fos el detonant. El partit és un conjunt de persones i l’interès ha de ser col·lectiu més enllà de personalismes o de noms. Som un partit sòlid i tenim gent, no ens ha de preocupar el relleu.És un dels errors que vam cometre. No vam veure la força de Concòrdia o no vam saber capitalitzar les ganes de canvi. La gent va veure cares noves, sense un desgast ni un bagatge polític, i això ha pogut motivar la gent a donar-los una oportunitat. Hem vist que la gent demana un canvi, renovació, i li hem fet cas. La prova és la nova executiva.Vaig trucar la setmana passada a Jaume Bartumeu per informar-lo de la nova executiva i per buscar entre els dos un mecanisme de comunicació més fluït entre els dos partits. Tenim molta llibertat de decisió al grup parlamentari però evidentment les decisions de més pes polític les comentem amb el comitè directiu del PS i amb els companys d’SDP per prendre una decisió. Volem fer trobades periòdiques per parlar de l’activitat parlamentària.Els comitès locals començaran a fer candidatures, amb llibertat total per decidir qui hi va i amb qui s’ha de parlar. No ens tanquem a parlar amb ningú, però sense evidentment saltar-nos una línia vermella ideològica.Va ser un pacte preelectoral per un sistema que no ens afavoreix. Teníem el punt en comú de Grifols i a partir d’aquí, una visió de com fer créixer el país diferent. No crec que hi hagués aquesta línia vermella perquè una vegada al Consell cadascú hauria anat al seu grup parlamentari. En canvi, en unes comunals si et presentes junts després has d’anar junts.S’hauria d’aprovar en un congrés i jo tinc clar quin seria el meu vot. Som un partit socialdemòcrata i com a tal hem de defensar la nostra ideologia i crec que no s’han de passar certes línies vermelles.Potser no vam saber transmetre el nostre programa, però no crec que ens equivoquéssim. Ho vam fer perquè crèiem que era la manera d’aconseguir parròquies i no ha estat així pel sistema electoral i la divisió de vot. En el cas d’Ordino, el missatge era que anàvem junts per evitar que DA fes el laboratori de Grifols, però el vot en contra del projecte es va dividir i el que estava a favor, no. Era la mateixa idea amb Liberals. Ens ajuntem per demostrar que el sistema no és just i busquem la manera de saltar-nos les regles injustes del joc.Si algun comitè local vol parlar amb Concòrdia, no hi haurà cap problema, ni tampoc amb partits locals. Amb Concòrdia també anirem veient quins són els seus posicionaments i si se situa més a la dreta o a l’esquerra. El que és clar és que nosaltres som l’alternativa d’esquerra d’aquest país i a la dreta tenim DA, L’A, Acció...És una de les autocrítiques que fem. No sabem cuidar les parròquies suficientment bé. Al PS hi ha un problema pel que fa a les parròquies i per això les volem reactivar. Un dels objectius és cuidar més els comitès locals.No hi entrarem a qualsevol preu. Per exemple, amb les pensions tenim clar que no començarem de nou amb la proposta de la CASS perquè ja hi ha un treball previ fet durant la legislatura passada amb els grups i creiem que la feina ha de seguir des d’aquí.Vam sortir-ne perquè consideràvem que hi havia manca de transparència. Ens anàvem assabentant de la informació per tercers. Això no era seriós. El senyor Espot vol tornar-ho a intentar d’una altra manera. Ens llegirem la proposta i si creiem que el tarannà és un altre ens hi trobaran perquè nosaltres estem a favor de l’acord, però ha de ser un acord ben fet. Hi ha un problema amb la gent que no té clar que vol l’acord i això és per la falta d’informació. És un perill perquè si les coses no es fan bé pot sortir un no a Europa i tindríem un problema molt seriós que hauria de comportar responsabilitats. S’ha d’explicar bé i s’ha de fer amb calma.