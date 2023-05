La guàrdia civil espanyola comissa 5.300 paquets de cigarrets

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:28

La guàrdia civil espanyola va comissar el passat 28 de maig 5.300 paquets de cigarretes a Pont de Bar. La policia va intervenir exactament 5.390 paquets de cigarretes de tabac de contraban de diverses marques, 496 grams de picada de tabac, 15 litres de begudes alcohòliques i 3.032 euros en metàl·lic.La intervenció es va produir a les 18 hores quan els agents es van adonar de la presència d'un vehicle Nissan, amb matrícula francesa i ocupat per dues persones, el qual estava circulant a gran velocitat. Un cop va arribar el turisme a l'altura dels agents, aquests van procedir a demanar-los la identificació, moment en què el conductor va accelerar i va intentar envestir a l'agent tot seguit va fugir a gran velocitat, per la mateixa pista i direcció. A l'altura d'una intersecció a la N-260, el vehicle va ser sorprès per una altra patrulla, intentant un altre cop fugir; aquesta vegada no van poder complir el seu objectiu i després de donar-se un cop al vehicle va quedar immobilitzat. En aquell moment els agents van procedir a la seva detenció immediata.Un cop van ser traslladats a les dependències policials, es va procedir a la detenció dels dos individus de nacionalitat francesa pels delictes de contraban, atemptat contra els agents de l'autoritat i contra la seguretat viària. D'altra banda, el vehicle al moment de la detenció se'l va descobrir amb unes plaques de matrícula falsificades, corresponents a un de la mateixa marca i model, per la qual cosa se'ls imputa un delicte de falsificació de plaques de matrícula.Els detinguts han passat a disposició judicial del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número tres de La Seu d'Urgell.