L'ADA vol assolir les 700 inscripcions a l'onzena cursa de la dona

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:25

La cursa de la dona vol augmentar la recaptació. L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) aspira enguany a les 700 inscripcions per superar els 1.800 euros recaptats en la darrera edició.Enguany els diners es destinaran a la fundació IsYs per a un projecte d’assistent virtual denominat Xemio que busca donar suport a les dones amb càncer de mama. “Allà on no arriba el professional mèdic hi ha Xemio” ha detallat Cristina Royo, vocal de la junta d’ADA. En aquest sentit, Royo ha apuntat que en els propers mesos s’iniciarà una prova pilot amb el SAAS per implementar Xemio al Principat.La cursa es durà a terme l’11 de juny amb inscripcions a 15 euros pels adults i de 10 euros per als menors. Les inscripcions es podran fer de forma online fins el 9 de juny a www.cursadeladonaandorra.org