Josep Escoriza és nomenat director de la CASS

Actualitzada 30/05/2023 a les 16:35

Josep Escoriza ha estat nomenat avui nou director de la CASS i agafa el relleu de Joaquima Sol per jubilació, tal com va avançar aquest diari . El consell d'administració celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat el seu nomenament i Escoriza començarà a treballar l'1 de juny i assumirà la direcció a partir de l'1 de juliol.El nou director està format en enginyeria de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i està certificat com a analista financer europeu. En els darrers anys ha treballat a Crèdit Andorrà com a director d'organització i responsable del canvi de plataforma tecnològica de l'entitat bancària. Fins al moment era vocal de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), càrrec que abandona amb el nomenament com a director perquè, tot i no existir cap incompatibilitat en mantenir-lo, la responsabilitat a la Seguretat Social demana dedicació plena i, si es manté l'estructura actual, el Fons de Reserva de Jubilació de la parapública ja té un membre nomenat per l'AFA.El consell considera que la trajectòria d'Escoriza aportarà "la seva experiència en els reptes de la CASS, com són continuar sent un referent de l'e-administració i l'adaptació a la Unió Europea".D'altra banda, avui també s'ha acordat aprovar la proposta del ministeri de Salut d'acord per a signar conveni amb la CASS d'un ginecòleg, un dermatòleg i un metge generalista, "donades les necessitats actuals i de futur".