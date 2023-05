Espectacle de la companyia Käfig a l'Auditori Nacional

Actualitzada 30/05/2023 a les 15:46

La companyia Käfig, amb el coreògraf Mourad Merzaki, oferirà l'espectacle 'Cartes Blanches' el 8 de juny a les 21 hores a l'Auditori Nacional. L'actuació forma part de la col·laboració cultural entre el comú d'Ordino i l'ambaixada de França. 'Cartes Blanches' fa un recorregut pels vint anys de la companyia Käfig i es va presentar i produir al Centre Choréographique de Créteil et du Val-de-Marne, "un dels més reconeguts a França", segons ha afirmat la primera consellera de l'ambaixada, Amélie Mas, avui en roda de premsa. Les entrades ja es troben a la venda a la web de l'ambaixada i del comú a un preu de 20 euros per l'entrada general, 10 euros amb el carnet jove d'Andorra i 5 per als estudiants.