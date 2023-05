Els farmacèutics veuen inviable el tercer pagador sense recepta electrònica

Actualitzada 30/05/2023 a les 11:55

El col·legi de farmacèutics d'Andorra, COFA, afirma que implantar un tercer pagador sense recepta electrònica "és un error tenint en compte les debilitats del sistema" i demanen que es plantegin "possibles opcions per tal d'afrontar un tercer pagador sense recepta electrònica". Els farmacèutics lamenten que no han rebut cap nova comunicació de Govern o de la CASS després de les declaracions fetes pel cap de Govern, Xavier Espot, on assegurava que aquest estiu el tercer pagador estaria "plenament operatiu, independentment de la recepta electrònica" en majors de 65 anys.Pel que fa al sistema de facturació, el COFA planteja que esdevindria en aquest cas del "75% i 25% abonat pel pacient a l'oficina de la farmàcia. Suposem que seria com en un cas del 100%, però fent 75% CASS i 25% pacient", citen en una circular emesa per la junta del col·legi. Així, asseguren que gestionar aquest sistema a nivell informàtic és "francament difícil i requeriria un pla d'actuació amb els nostres proveïdors informàtics". El COFA afegeix que aquestes peticions han estat exposades a Govern en "reiterades ocasions" i indiquen que "un tercer pagador sense un control és un lamentable pas enrere". "La recepta electrònica és un sistema de control que sembla ser que ara no és una prioritat dins la política del sistema sanitari andorrà", conclouen. El COFA ha acordat una reunió el 16 de juny amb la ministra de Salut, Helena Mas.