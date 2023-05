Actualitzada 30/05/2023 a les 11:33

UN AVANTATGE PER PAGAR SERVEIS

El maig del 2021 els ciutadans andorrans van poder començar a domiciliar als comptes corrents d’Andorra els rebuts que es generen més enllà de les fronteres del Principat. Amb una condició, que les entitats financeres d’aquests estats apliquin el sistema SEPA en les seves transaccions tal com fa Andorra. “Una persona que tingui una segona residència a Espanya podrà domiciliar al seu compte d’aquí els rebuts de llum, aigua... no caldrà que tingui un altre compte obert al país on es generen”, va manifestar la directora d’Andor­ran Banking, Esther Puigcercós.

Andorrans i residents espanyols que fan servir la zona única de pagaments en euros (Single Euro Payments Area), també coneguda com a SEPA, s’estan trobant amb la desagradable sorpresa que alguns rebuts de companyies espanyoles domiciliats en bancs andorrans són retornats amb el perill que el client es pugui trobar que se li ha tallat el subministrament d’aigua o de llum pel deute en alguna propietat immobiliària a Espanya.L’embolic no és nou i les entitats andorranes fa uns dos mesos que són conscients d’aquesta situació. La SEPA és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu conformar un espai comú on els pagaments entre països de l’eurozona siguin senzills, barats i ràpids. Per això es va crear un mercat únic perquè ciutadans, empreses i agents econòmics puguin emetre i rebre pagaments internacionals en euros, sense tenir en compte els processos burocràtics entre països. Andorra s’hi va adherir l’1 de març del 2019 i la banca ha passat a formar part de la zona única de pagaments en euros.En teoria, la seva aplicació suposava el final de les elevades comissions per les transferències internacionals i l’avantatge de domiciliar a la pròpia entitat bancària pagaments de serveis d’una segona residència fora del Principat. Segons ha pogut saber el Diari, almenys s’han detectat problemes amb dues companyies elèctriques de l’estat del sud, Endesa i Iberdrola.Els casos són idèntics. Propietaris de segones residències utilitzen el sistema SEPA, però aquest bloqueja el rebut perquè falta el domicili espanyol, és a dir, l’adreça. No és un requisit obligatori per a les companyies però en el cas d’Andorra, que no és membre de la Unió Europea, sembla que suposa un impediment perquè l’operació culmini amb èxit.El client del banc o propietari de l’immoble, confiat que té el tràmit mecanitzat, no s’assabenta de la seva condició de deutor fins que troba a la segona propietat una carta de la companyia en la qual s’avisa del tall del servei per impagament. La conclusió d’aquests afectats és que la SEPA no funciona en el cas d’Andorra i que no s’estan fent els esforços necessaris per solucionar aquest embolic, que com a mínim fa dos mesos que es repeteix.El Diari va contactar la setmana passada amb Andorra Banking per recollir informació de primera mà sobre aquesta insòlita situació.A l’inici les entitats tenien el convenciment que únicament amb l’IBAN es podia processar el pagament, però amb Andorra es necessita un complement d’informació que està provocant aquestes incidències.Les entitats andorranes hi tenen poca cosa a fer –a banda de facilitar la informació als clients–, ja que el problema es focalitza en territori espanyol i tampoc passa amb tots els bancs del país veí, fet que està generant força confusió: els proveïdors facturen i l’operació queda bloquejada a la plataforma quan detecta que hi ha dades que no apareixen.En principi, amb els pagaments SEPA habilitats és molt més fàcil i ràpid realitzar transferències o domiciliacions a entitats situades a la zona SEPA gràcies a la simplificació dels tràmits. La integració permet enviar o rebre transaccions de transferències de capital de crèdit SEPA, transferències de crèdit instantànies SEPA i càrrecs directes SEPA a Andorra i des d’Andorra ja que les entitats financeres s’han adherit als diferents esquemes.És la zona on ciutadans, empreses i altres agents econòmics poden fer i rebre pagaments en euros, amb les mateixes condicions, drets i obligacions.El territori que abraça comprèn 36 països: evidentment els estats membres de la UE.La domiciliació bancària SEPA és un instrument per rebre pagaments destinat a fer cobraments al compte bancari del client.