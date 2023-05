El preu mitjà de les hipoteques puja un 48% el 2022, fins als 534.188 euros

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:29

El nombre d’hipoteques que es van atorgar durant el 2022 es va reduir en més d’un centenar. Això sí, el preu mitjà de cadascun dels préstecs atorgats va ser significativament superior. L’exercici passat els bancs andorrans van concedir fins a 702 hipoteques per un valor total de 375 milions d’euros, segons es desprèn de l’informe d’Andorran Banking. Això suposa 182 operacions més que el 2021, si bé aquell any el valor total de les 884 hipoteques va ser de 317,5 milions d’euros (57,5 milions menys que el darrer exercici).Això implica que el preu mitjà per hipoteca s’hagi incrementat fins als 534.188 euros, és a dir, un 48,7% més que el 2021, quan el preu mitjà es va quedar en els 359.162 euros. Tanmateix, les dades del 2020 (curs en el qual es van concedir 640 hipoteques per un valor de 286 milions) moderen l’increment. En aquell any, el preu mitjà es va situar en els 445.875 euros, que representa un 19,5% menys que el 2022.Cal tenir en compte que del total d’inversió creditícia bruta, el 50,8% compta amb una garantia hipotecària, mentre que el 30% és en garantia en valors. De fet, la inversió creditícia a 31 de desembre del 2022 va ser de 7.314 milions d’euros, segons detalla el mateix informe, que suposa un 4% més que l’exercici anterior. Un increment que l’associació de bancs atribueix “bàsicament a conseqüència dels crèdits llombards de la clientela de banca privada”. En aquest sentit, el crèdit llombard –el qual s’acostuma a associar a l’especulació– és aquell préstec que s’atorga a canvi d’un títol valor que s’utilitza com a garantia per donar suport a aquest finançament. És a dir, el creditor rep com a col·lateral, per exemple, la cartera d’un inversor a la borsa de valors. L’informe del 2022 també detalla que els préstecs a empreses van arribar fins als 676 milions d’euros, que representa un increment del 25% respecte del 2021. De fet, el 38,2% del total de la inversió creditícia va ser per a empreses, mentre que el 30,2% per a particulars, similar al percentatge destinat a crèdits llombards.