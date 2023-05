Disminueix el nombre de residents que sol·liciten la nacionalitat

Actualitzada 30/05/2023 a les 12:15

El nombre de residents que va sol·licitar la nacionalitat andorrana l'any passat disminueix un 7,4% respecte al 2022, un total de 961 persones. Aquesta xifra suposa un -39,6% menys que fa deu anys, el 2012. Així ho ha fet públic avui el departament d'Estadística en una nota de premsa.En l'informe també s'observa que del total de sol·licituds presentades, 611 van ser atorgades amb plenitud de drets i 349 amb el reconeixement de la nacionalitat a títol provisional, fins que acreditin la pèrdua de la o les nacionalitats d'origen. De les 611 persones que van obtenir la documentació amb drets, un total de 383 van ser per origen i 228 per altres motius, com portar vint anys residint al país o casar-se.