Colonial i Copisa entren a l'accionariat de l'empresa participada per Cierco i Miró

Actualitzada 30/05/2023 a les 10:51

La immobiliària Colonial i la constructora Copisa han entrat a l'accionariat de l'empresa barcelonina Poplac, la marca comercial d'Industria Circular TNP participada per Higini Cierco i Quim Miró, segons informa el diari espanyol La Vanguardia. L'startup està impulsada per Juan Molins Monteys de grup Cementos Molins, qui és també el primer accionista amb un 25% del capital. Entre els accionistes hi ha la societat Sanaujencs, patrimonial de Cierco i Miró, i la promotora barcelonina La Llave de Oro. El rotatiu informa que els accionistes han aportat 2,25 milions d'euros a Poplac, que utilitza les algues marines com a matèria primera per fer panels prefabricats destinats a la construcció. L'empresa obrirà abans de finals d'any la planta a Castelló, amb capacitats per produir 1,5 milions de metres de panels. Amb l'aportació dels accionistes, ajudes europees i finançament bancari, preveuen invertir 4,5 milions d'euros per construir la fàbrica, ubicada al municipi d'Alcora, segons La Vanguardia.