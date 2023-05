Baró reclama que es revelin els beneficiaris dels crèdits tous

Actualitzada 30/05/2023 a les 17:18

El conseller general del PS, Pere Baró, reclama a Govern que facin públics els noms de les empreses que s'han beneficiat dels crèdits tous, els avals extraordinaris atorgats per l'executiu durant la pandèmia de la covid. Baró ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura per sol·licitar que s'indiquin quines empreses van demanar i retornar els crèdits -desglossats per sectors d'activitat econòmica-, quines no els han tornat i quins expedients s'han obert per tal de resoldre el retorn dels avals. "Ha de ser de coneixença pública el nom de les empreses que han rebut aquestes ajudes perquè s'han fet amb els diners de tots i totes les contribuents. No pot ser que l'executiu amagui aquesta informació reiteradament i segueixi el tarannà de poca transparència al qual ens té acostumats", afirma Baró en nota de premsa.