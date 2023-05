Activitats als arxius per difondre el patrimoni documental

L'arxiu Nacional d'Andorra i els equips d'arxiu dels set comuns i el Consell General impulsen un conjunt d'activitats per celebrar la Setmana internacional dels arxius, promoguda pel Consell Internacional d'Arxius (CIA). La commemoració se celebra del 5 a l'11 de juny i té com a finalitat obrir els arxius a la ciutadania, donar a conèixer les seves funcions i activitats, així com difondre el patrimoni documental que custodien, segons indiquen en nota de premsa.Al llarg de la setmana s'oferiran activitats, exposicions, mostres de documents, tallers, activitats participatives i projecció de documents històrics. El programa d'activitats es pot consultar a agenda.ad